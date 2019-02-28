МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК во влиянии на цены на нефть несправедлива, заявил в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима.

Трамп в понедельник в очередной раз "прошёлся" по деятельности нефтяного картеля, в своем микроблоге в Twitter заявив, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться".

"ОПЕК и другие нефтедобывающие страны — мы не контролируем внутренние проблемы (в США — ред.). Мы не контролируем проблему Ирана, не контролируем ситуацию в Венесуэле, Ливии. Мы даже не контролируем замедление экономики в Китае. Так что обвинять ОПЕК во всем несправедливо", — сказал министр.

При этом он отметил, что США сами — первые в мире по объемам добычи нефти.

"Так что сейчас ему (Трампу — ред.) следовало бы больше следить за компаниями в США", — отметил чиновник.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.