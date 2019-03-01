МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Госзакупки малого объема в России с 1 марта будут осуществляться через единый агрегатор торговли "Березка", он станет "электронным супермаркетом", в котором госорганы смогут выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.

Оператором системы выступает "РТ – Проектные технологии" госкорпорации "Ростех". Агрегатор, который работает в пилотном режиме с 1 июля 2018 года, нацелен на то, чтобы обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Сервис разработан для малых закупок (до 100 тысяч или до 400 тысяч рублей в зависимости от ситуации), по ним не нужно проводить конкурс.

К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информсистеме в сфере закупок, ресурс будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков с использованием, в том числе, других информационных систем.

"Запуск единого агрегатора торговли, также известного как "Березка", безусловно, важное событие для участников госзакупок. По сути, госучреждения получают электронный супермаркет, в котором они смогут по упрощенным правилам купить недорогие товары и услуги, а многим новым поставщикам открывается доступ к бюджетным деньгам", — прокомментировал событие РИА Новости вице-президент аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов.

Он отмечает, что расходы на организацию закупок немного сократятся, кадровые ресурсы уменьшатся, а скорость закупок увеличится. "Но у этого удобства есть и оборотная сторона: не до конца ясны правила игры. Как обеспечивается "идентичность" товаров в классификаторе? Каким образом, учитывая обширную географию нашей страны, будет производиться калькуляция логистических затрат, которые, по текущим условиям, должны быть включены в стоимость товара?" — отмечает эксперт.

"Существуют определенные опасения, что в первые недели полноценной работы возможен обвал "Березки". Я не думаю, что это произойдет: она тестируется, от первых пользователей поступил большой объем комментариев, и у разработчиков было время для основательной "работы над ошибками", — прогнозирует он.