МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Маркировка сигарет и папирос становится обязательной в России с 1 марта, следует из соответствующего распоряжения правительства. Однако оператор системы маркировки уточнил, что массово продукция с цифровыми кодами начнет появляться на прилавках после 1 июля.

Маркировка предусматривает нанесение на каждую упаковку сигарет цифрового Data Matrix кода, внешне похожего на QR-код. Он будет содержать, в частности, данные о производителе и движении товара от завода до магазина. При продаже продукции на онлайн-кассе система будет уведомлять продавца о контрафакте. Кроме этого, сам потребитель сможет проверить подлинность сигарет, отсканировав код через специальное мобильное приложение.

"С 1 марта 2019 года начинается регистрация производителей и торговых точек в системе "Честный знак", с 1 июля 2019 года производители будут маркировать каждую пачку сигарет уникальным Data Matrix кодом. С 1 июля 2020 года поставка немаркированных сигарет будет запрещена", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).

В Центре также добавили, что на текущий момент в системе зарегистрированы более 2,1 тысячи участников: 15 производителей, выпускающих 99% продукции, 29 оптовиков и более 2 тысяч организаций розничной торговли.

"ЦРПТ полностью готов к подключению всех участников оборота. На данный момент ожидается регистрация более 280 тысяч торговых точек. Для этого выделены технические мощности, необходимая безопасность системы обеспечена в полной мере", — рассказали в пресс-службе компании.

Кроме того, с 1 марта вступают в силу поправки в федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", согласно которым для предотвращения незаконной торговли табачной продукцией допустимо использование данных системы маркировки.

До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В июле этого года начнется обязательная маркировка обуви, в декабре — духов, фотоаппаратов, шин, а также некоторых товаров легкой промышленности — пальто, плащей, курток, постельного и столового белья и т.д.