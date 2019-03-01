МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе поднялась до 2,5% с 2,4% в декабре, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.

Число безработных в стране в январе составило 1,66 миллиона человек, что на 70 тысяч (на 4,4%) больше аналогичного значения за прошлый год. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42,94 миллиона человек, снизившись на 780 тысяч человек (на 1,8%) в годовом выражении.