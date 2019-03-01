МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ будет оценивать эффективность (KPI) работы глав регионов по качеству и состоянию дорог в возглавляемом им субъекте страны, пишет газета "Ведомости".

Такой проект на рассмотрение кабинета министров, возглавляемого премьер-министром Дмитрием Медведевым, внесло министерство экономического развития.

Инициатива МЭР основывается на высказывании в Послании к Федеральному Собранию президента страны Владимира Путина. "Нужно, чтобы состояние дорог было постоянно в центре вашего внимания", — говорил глава государства

Согласно инициативе Минэкономразвития, в центре внимания окажутся главы регионов. Уже к концу 2024 года установленным нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс и дорог. Сейчас таких — только порядка 500 тысяч километров.