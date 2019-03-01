МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Реакция российской экономики на повышение НДС остается умеренной, годовой прирост ВВП в первом квартале составит 1-1,5%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Экономика".

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%. "В целом реакция российской экономики на повышение НДС остается умеренной. По оценкам, годовой прирост ВВП в первом квартале составит 1-1,5%", — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что индикаторы экономической активности за январь 2019 года в целом соответствуют ожиданиям Банка России. По оценкам регулятора, в первом квартале 2019 года квартальный темп прироста ВВП сохранится примерно на уровне предыдущего квартала и оценивается в 0,1-0,3%, что в целом соответствует предыдущему прогнозу.

"С учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность годовые приросты ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала в первом квартале 2019 года замедлятся до 1-1,5%", — указывает ЦБ.

Росстат в начале февраля оценил рост российской экономики по итогам 2018 года в 2,3%, что оказалось выше прогнозов Минэкономразвития и ЦБ. "Темпы экономического роста оказались несколько выше уровня, соответствующего, по оценкам Банка России, долгосрочному потенциалу экономики с учетом ее структуры. Это во многом вызвано действием временных факторов", — поясняют авторы комментария.