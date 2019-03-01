МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в феврале осталась на уровне января в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в феврале осталась на уровне января в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
https://1prime.ru/state_regulation/20190301/829766369.html
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