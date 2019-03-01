БРЮССЕЛЬ, 1 мар — ПРАЙМ. Европарламент в середине марта рассмотрит проект резолюции, в которой содержится предложение для ЕС предусмотреть возможность принятия в отношении РФ новых санкций с целью "ограничения доступа" к финансам и технологиям.

В декабре евродепутат от Латвии Сандра Калниете внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам проект резолюции о состоянии политических отношений с РФ, в которой содержались, в частности, требование "остановить" реализацию "Северного потока-2", принять в ЕС аналог "закона Магнитского", а также пересмотреть рамки двустороннего взаимодействия и отказаться от соглашения о партнерстве с РФ.

Дополненный поправками текст резолюции в итоге был согласован в комитете, его планируют рассмотреть на пленарной сессии в середине марта.

В утвержденном проекте, с которым ознакомилось РИА Новости, появилась расширенная формулировка о том, что "ЕС должен быть готов принять дальнейшие санкции, включая адресные персональные санкции и ограничение доступа к финансам и технологиям, если нарушение Россией международного права будет продолжаться".

В резолюции при этом остался призыв к ЕК и европейской дипслужбе "безотлагательно разработать законодательные предложения по общему для ЕС "закону Магнитского" ("глобальный правозащитный режим санкций ЕС"), которые позволили бы ввести визовые запреты и точечные санкции", например, "блокирование собственности и имущественных интересов в пределах юрисдикции ЕС в отношении отдельных лиц", а также составить соответствующий "санкционный список".

В тексте сохранилось и утверждение, что "Северный поток-2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам, и поэтому его (проект — ред.) необходимо остановить".

Ранее конгресс США опубликовал текст законопроекта, который предполагает введение новых санкций в отношении РФ. Внесенный 13 февраля рядом сенаторов — демократов и республиканцев — документ в случае принятия приведет к санкциям против нового российского госдолга и энергетического сектора, также под дополнительные ограничения могут попасть банки. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Москва неоднократно отрицала эти обвинения.

Кроме того, Европарламент рассмотрит на пленарной сессии в середине марта проект резолюции с предложением проверить выполнение европейскими компаниями введенных против РФ санкций и организовать обмен информацией об уголовных делах в случае их нарушений.

"ЕП призывает комиссию оценить и проверить применение действующих ограничительных мер ЕС, а государства-члены обмениваться информацией о любых национальных таможенных или уголовных расследованиях в случаях потенциальных нарушений", — говорится в проекте, с которым ознакомилось РИА Новости.

В тексте также выражается озабоченность по поводу участия европейских компаний в строительстве моста через Керченский пролив, чем они "сознательно или по незнанию подрывают режим санкций ЕС".

ЕС в июле прошлого года ввел санкции в связи со строительством Крымского моста в отношении шести российских компаний: "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест"<MSTT>, институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп". Санкции предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.