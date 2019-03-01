МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, ускорилась до 1,5% с уровня января в 1,4%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Безработица в еврозоне в январе осталась на пересмотренном уровне декабря 2018 года в 7,8%, говорится в отчете Евростата. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на первоначальном уровне предыдущего месяца в 7,9%.