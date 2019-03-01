Годовая инфляция в еврозоне в феврале ускорилась до 1,5%, в рамках прогноза
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по предварительной оценке, ускорилась до 1,5% с уровня января в 1,4%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
Безработица в еврозоне в январе осталась на пересмотренном уровне декабря 2018 года в 7,8%, говорится в отчете Евростата. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на первоначальном уровне предыдущего месяца в 7,9%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190301/829766684.html