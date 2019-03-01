МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россия направила в Китай первую партию российской птицеводческой продукции, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В рамках достигнутых между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Россельхознадзором договоренностей о взаимных поставках мяса птицы, 28 февраля 2019 года государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформлена первая поставка птицепродукции на экспорт в Китайскую Народную Республику", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что два контейнера с замороженными куриными крыльями общим весом 54 тонны, которые были произведены российским предприятием из Брянской области, направлены в адрес получателя из Китая морским транспортом из Санкт-Петербурга.

В начале ноября 2018 года Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках молочной продукции, а также о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем.