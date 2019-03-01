МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2019 года сократился в рублевом выражении на 16 миллиардов, до 3,888 триллиона рублей, а в долларах — вырос на 69 миллионов, до 59,125 миллиарда долларов, сообщил в пятницу Минфин РФ.

По состоянию на 1 февраля 2019 года объем ФНБ составлял 3,904 триллиона рублей, что эквивалентно 59,056 миллиарда долларов.

ВЭБ в феврале досрочно вернул в ФНБ часть размещенных на его депозитах средств на 170,6 миллиона рублей. При этом средства ФНБ в сумме 81 миллиона рублей, возвращенные с депозита ВЭБ в феврале, были конвертированы в 950 тысяч фунтов стерлингов.

По состоянию на 1 марта 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 15,405 миллиарда долларов, 13,534 миллиарда евро, 2,628 миллиарда фунтов стерлингов и 89,6 миллиона рублей. На депозитах в ВЭБ находилось 583,717 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов из фонда размещены в суверенные облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 163,63 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 миллиарда рублей. Еще 138,434 миллиарда рублей — на депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 3,826 миллиарда рублей, что эквивалентно 56,52 миллиона долларов.