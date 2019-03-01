МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных государственных органах власти России в 2018 году выросла на 5,4% по сравнению с 2017 годом, до 126,6 тысячи рублей, сообщает Росстат.

Самая высокая среднемесячная зарплата (без выплат социального характера) в 2018 году наблюдалась в аппарате правительства РФ (240,3 тысячи рублей), самая низкая — в федеральном агентстве по недропользованию (62,2 тысячи рублей).

При этом численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2018 года составила 38,3 тысячи человек, или 77,1% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 84,7% (в 2017 году — на 85,9%).

Также отмечается, что в 2018 году в 49 федеральных министерствах, службах и агентствах (73,1% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы (105 тысяч рублей).