МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстру заявил в интервью французской газете Figaro, что не мог сообщить французской стороне о покупке акций европейского авиаперевозчика Air France-KLM из-за биржевых законов.

Как сообщалось ранее, правительство Нидерландов купило 12,7% акций европейского авиаперевозчика Air France-KLM и планирует увеличить свою долю до 14% для усиления влияния на операции компании. Комментируя это решение, глава минфина Франции назвал его неожиданным, непонятным и требующим разъяснений.

"В течение трех недель мне было неудобно из-за того, что я не мог упомянуть этот проект во время разговоров с (министром экономики и финансов Франции — ред.) Брюно Ле Мэром, но французские и нидерландские биржевые законы мне это запрещали. Сегодня мы с ним согласны, что нужно перевернуть страницу", — заявил нидерландский министр.

Хукстру заявил, что встреча с Ле Мэром была открытой, очень конструктивной и очень откровенной.

"Мы пытаемся перевернуть страницу, мы не смотрим в прошлое. Важно инвестировать в общее будущее", — отметил министр, отвечая на вопрос, что было неэффективным при предыдущем управлении компанией.

Он также добавил, что стороны стремятся вести диалог по многим вопросам.

Министр также заявил, что в интересах обоих государств и самой компании работать над новым планом. По его словам, необходимо создать условия для прогресса.

Хукстру добавил, что полностью поддерживает и доверяет генеральному директору Air France-KLM Бенджамину Смиту и Ле Мэру.

Издание также сообщает, что нидерландский министр объявил о создании рабочей группы, которая обсудит участие обоих государств в делах компании, структуру совета директоров, правила управления компанией и другие вопросы. Рабочая группа представит выводы до конца июня.