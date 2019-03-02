ВАШИНГТОН, 2 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от Китая незамедлительно снять пошлины на сельхозпродукцию из США, напомнив, что второй пакет американских пошлин против китайского импорта не вступил в силу.

"Я попросил Китай немедленно отменить все пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и так далее) Основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% 1 марта", — написал президент США.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По данным СМИ, остаются расхождения в ряде вопросов. До того наблюдалась эскалация взаимных внешнеторговых ограничений между странами. Так, в сентябре Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Китай в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США.

При этом Вашингтон грозил очередным повышением пошлин на сумму импорта еще в 200 миллиардов долларов. По итогам переговоров 25 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.