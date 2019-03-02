КИЕВ, 1 мар — ПРАЙМ. Украина привлекла от Deutsche Bank кредит в размере 529 миллионов евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР), сообщается в пятницу на сайте украинского министерства финансов.

"Двадцать восьмого февраля Украина привлекла кредит в размере 529 миллионов евро, предоставленный Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР)", — говорится в сообщении на сайте минфина в пятницу.

Сообщается, что Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 миллионов евро двумя траншами: траншем A в размере 240 миллионов евро со сроком погашения четыре года и траншем B в размере 289 миллионов евро со сроком погашения десять лет.

"По этому кредиту была использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В декабре минувшего года сообщалось, что Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 миллиона евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития.