МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью газете Welt, что, по его мнению, миграционный кризис снова случится "с еще большей силой", и министрам внутренних дел стран Шенгенской зоны следует создать новый орган, в котором будут решаться вопросы миграции.

"Все, что мы пережили с 2015 года, снова случится с еще большей силой", — заявил Орбан, говоря о миграционном кризисе.

Премьер Венгрии отметил, что разногласия в вопросах миграции привели к возникновению разлада в отношениях Будапешта и Берлина. По словам Орбана, Венгрия настаивает "на праве наций на самооборону", тогда как Германия руководствуется "другой философией".

"Министры внутренних дел стран Шенгенской зоны должны создать сильный орган, в котором могли бы решаться соответствующие вопросы, как это делают специалисты, а не политики", — заявил Орбан в интервью изданию, отметив, что по образцу Еврогруппы следует создать совет глав МВД стран, между которыми нет пограничного контроля.

По мнению Орбана, "вытекающие из проблем миграции вопросы" не должны входить в компетенцию Еврокомиссии.