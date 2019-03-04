МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за четвертый квартал 2018 года в размере 5,8 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендов (около 34,76 миллиарда рублей), как отмечается в сообщении, соответствует 100% свободного денежного потока компании за четвертый квартал в соответствии со стандартами МСФО.

Годовое общее собрание акционеров НЛМК назначено на 19 апреля 2019 года, дата закрытия реестра — 25 марта. Акционерам рекомендовано установить 6 мая датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за четвертый квартал.

Дивиденды НЛМК за четвертый квартал 2017 года составили 3,36 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены в 1,7 раза. В 2018 году НЛМК уже выплатил дивиденды за первый квартал в размере 5,73 рубля на акцию, за второй — 5,24 рубля на акцию, за третий — 6,04 рубля на акцию.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2018 году увеличил выпуск стали на 2% — до 17,493 миллиона тонн.