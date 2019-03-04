МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Только одна компания – АО "ВАД" — подала заявку на участие в тендере на строительство моста через реку Шексну в Череповце, начальная (максимальная) стоимость контракта – 16,6 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Закупочная комиссия приняла решение, что заявка компании соответствует требованиям. В графе об участниках, с которыми планируется заключить контракт, значится: АО "ВАД".

Начать работы планируется с даты заключения контракта, завершение строительства моста намечено на 20 ноября 2025 года. Заказчик — казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Вологодской области". Финансироваться проект будет за счет средств из областного бюджета, также указывается в документах.