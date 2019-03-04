МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Екатерину Салугину-Сороковую директором департамента регуляторной политики правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте Минэкономразвития, Екатерина Салугина-Сороковая с 1 февраля 2018 года занимала должность директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития ведомства.
"Назначить Салугину-Сороковую Екатериную Андреевну директором департамента регуляторной политики правительства РФ", — говорится в документе.
Департамент регуляторной политики — новое подразделение аппарата правительства, которое займется реализацией реформы контроля и надзора. Задача департамента — создание и совершенствование правовых механизмов, направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата.
https://1prime.ru/state_regulation/20190304/829771484.html