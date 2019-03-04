МОСКВА, 4 мар- ПРАЙМ, Наталья Карнова. США и Китай, похоже, близки к заключению соглашения о торговле. По данным The Wall Street Journal, стороны находятся на заключительном этапе консультаций и уже в конце марта могут подписать окончательное соглашение.

Сообщается, что Китай предлагает снизить тарифы и ряд других ограничений на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары из США. Те, в свою очередь, рассматривают возможность отмены большей части, если не всех экономических санкций, наложенных на товары китайского производства в 2018 году.

Препятствия к соглашению остаются, и каждая из сторон может столкнуться с непониманием своих граждан по поводу уступок, на которые она пошла. Тем не менее, по оценке издания, о сделке могут объявить уже 27 марта на саммите глав государств Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Встреча может пройти после визита главы Китая в Италию и Францию.

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Вероятно, это близкий к окончательному вариант, полагают опрошенные "Прайм" эксперты. Озвучены многие детали предполагаемой сделки, в том числе, обязательства по увеличению объемов закупки товаров со стороны Китая, обеспечение большей открытости экономики со стороны Пекина для вхождения иностранного капитала, а также снижение пошлин и отсутствие влияния на курс юаня, отметил аналитик ИФ К "Солид" Вадим Кравчук.

"Мы считаем, что эти условия благоприятны для обеих сторон, но пока нет ясности по ключевому вопросу – интеллектуальная собственность. Если бы не данный камень преткновения, соглашение уже могло быть заключено. Вероятно, сейчас идут активные обсуждения именно этих деталей", — говорит он.

В ПЯТИ МИНУТАХ ОТ УСПЕХА

По мнению аналитиков, вероятность заключения соглашения в названные сроки довольно высокая. "И США, и Китай заинтересованы в разрешении торгового спора, хотя бы потому, что повышение пошлин до уровня, озвученного в угрозах, может стоить более 1 п.п. экономического роста для Китая и порядка 0,5 п.п. для США в 2019 году", — рассуждает замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Обсуждаемые уступки Китая в виде расширения доступа американских компаний на китайский рынок в целом вписываются в общий тренд изменений в экономической политике. Например, ограничения по доле владения китайскими компаниями последний раз снимались в августе 2018 года.

"Думаю, что и в других секторах нетарифные ограничения будут сниматься, но в ручном управляемом режиме, чтобы китайские компании не оказались в резко более конкурентной среде", — полагает эксперт.

В свою очередь начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских напомнил, что переговорный процесс между США и Китаем очень сложный и многоходовый. Большая его часть скрыта от публики.

"Сообщение The Wall Street Journal о близости достижения соглашения вполне может быть частью такого процесса. Оно может, например, быть и переключателем внимания от провала переговоров США с КНДР, и одновременно рычагом давления, обеспечивающим благоприятные стартовые позиции для другого процесса – начинающихся 6 марта торговых переговорах между США и ЕС", — говорит он.

Однако достижение уже к марту локального компромисса тоже не исключается — в условиях предстоящего пересмотра взаимоотношений с ЕС, США приходится быть гораздо более осмотрительными на Востоке.

КТО ПОЙДЕТ НА УСТУПКИ

Эксперты разошлись во мнениях относительно того, кто из сторон более склонен к компромиссу. По словам Кравчука, Вашингтон занимает гораздо более жесткую позицию, являясь инициатором пошлин в 2018 году, поэтому Китай вынужден идти на существенные уступки.

"США во многом ограничиваются только снятием пошлин, в ответ на это Китай идет на структурные изменения системы", — пояснил он.

Китаю более выгодно как можно дольше сохранять статус-кво, поскольку в процессе мирного торгового взаимодействия он постепенно сокращает свое технологическое отставание. В этом смысле Поднебесная имеет большую склонность для уступок и компромиссов, согласен Подлевских.

При этом Китай в 2018 году показал, что может парировать наступательные действия со стороны США, и продемонстрировал партнерам их возможные потери. Так что и США придется тоже идти на уступки, добавил он.

В свою очередь, директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов напомнил, что именно Трамп затеял торговую войну, и теперь должен победоносно ее завершить. Поэтому, скорее всего, он будет идти на уступки для заключения соглашения.

"Учитывая, что Китай является крупнейшим держателем американских ценных бумаг, он имеет достаточно сильный рычаг для давления на США", — добавил эксперт. Кроме того, Трамп обещал экономический рост, а торговая война приводит к падению объемов взаимной торговли. Внутри США уже почувствовали силу ответных ограничений со стороны Китая, что привело к пониманию необходимости переговоров.

НОВЫЙ ВИТОК

При этом даже в случае подписания соглашения, торговые войны продолжатся, уверены аналитики. По мнению Коптелова, сейчас для Трампа важно показать, что он смог бросить вызов Китаю, после чего пришел к новым договоренностям. Однако детали этих соглашений и их результативность для большинства избирателей уже не будет иметь значение.

"Весьма вероятно, что достигнутое соглашение не станет окончательным. Спустя определенное время, стороны начнут готовиться к очередному витку противостояния, который произойдет через пару лет", — прогнозирует он.

На длительном горизонте США и Китай обречены на жесткие противостояния, и мы увидим между ними еще не один раунд новых торговых войн, согласен Подлевских. В существующем разделении труда каждая из сторон с помощью торговли закрывает свои слабые места и имеет от взаимной торговли свои преимущества. Неудивительно, что недопонимания и споры будут возникать вновь и вновь.