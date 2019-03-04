МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе 2019 года вырос на 4,9% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 120,3 миллиарда рублей, говорится в докладе Росстата.

"Оборот общественного питания в январе 2019 года составил 120,3 миллиарда рублей, или 104,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года", — сказано в докладе.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.

По данным статистического ведомства, оборот предприятий общественного питания в России в 2018 году увеличился на 3,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом — до 1,52 триллиона рублей.