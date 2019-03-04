БРЮССЕЛЬ, 4 мар — ПРАЙМ. Рабочая группа представителей Еврокомиссии и США обсудит 6-8 марта шаги по имплементации договоренностей в сфере торговли, достигнутых между ними в июле прошлого года, сообщил представитель ЕК Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.

ЕС и США в прошлом году создали рабочую группу для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках встречи главы ЕК Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне в конце июля. Эти договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО.

Согласно календарю еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, она встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером 6 марта в Вашингтоне.

"Рабочая группа, которая была создана в рамках июльской декларации, встретится в Вашингтоне 6-8 марта… Дискуссии будут сфокусированы на следующих шагах по имплементации июльского совместного заявления, а также сотрудничестве ЕС и США по реформе ВТО", — сказал Схинас, указав в этом контексте и на встречу Мальмстрем и Лайтхайзера.

Также представители Еврокомиссии проинформируют американскую сторону о процессе принятия в Евросоюзе мандата на переговоры с США по промтоварам, добавил он. ЕК в январе попросила Совет ЕС дать ей разрешение на начало дискуссии с США по вопросу снятия пошлин на торговлю промышленными товарами. Это также делается в рамках июльских договоренностей.

По словам Схинаса, Еврокомиссия в Вашингтоне планирует, среди прочего, затронуть и вопрос о введенных ранее США дополнительных пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции.