МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Менее 15% российских компаний знает тех, кто может совершить атаку на ее цифровые активы, в мире этот показатель составляет 31%, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие 3 тысячи руководителей бизнеса со всего мира, 63 из них являются представителями российских компаний. PwC поинтересовались у них, насколько организации готовы к решению вопросов, связанных с цифровым бизнесом, управлением рисками и обеспечением соответствия законодательным требованиям и стандартам в этой сфере.

"Полностью уверены в том, что их компания знает тех, кто может совершить атаку на ее цифровые активы, всего лишь 31% респондентов по всему миру и 14% из России", — отмечают авторы. По их словам, опасения по поводу киберугроз различаются в зависимости от отрасли и размера компании. Так, за последний год самый высокий уровень обеспокоенности был отмечен в секторе финуслуг (33%), на потребрынках (50%), а также в секторе технологий, СМИ и телекоммуникаций (51%).

Согласно результатам исследования, инсайдерские угрозы волнуют относительно крупные компании больше, чем представителей малого бизнеса. Чистый рост уровня беспокойства по поводу инсайдерских угроз среди компаний всех размеров, работающих на потребительских рынках, составляет всего 9%. "Если же говорить об игроках потребительского рынка среднего и крупного размера, у них данный показатель превышает 30%", — отмечают в PwC.

Что касается соблюдения законодательных требований и стандартов, а также этических норм и принципов в цифровой сфере, то, по словам респондентов, самые большие проблемы здесь сводятся к отслеживанию последних изменений законодательства (41% в мире и 32% в РФ), обеспечению соответствия действующему законодательству (37% в мире и 40% РФ) и подготовке к соблюдению будущих законодательных требований (34% в мире и 24% в РФ).

"Возможно, самый известный пример – это Общий регламент о защите данных (GDPR) ЕС, который вступил в силу в мае 2018 года. Результаты исследования показывают, что к соблюдению требований GDPR полностью готовы менее половины компаний стоимостью более 100 миллионов долларов", — замечают эксперты.