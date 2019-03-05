СОЧИ, 5 мар /ПРАЙМ/. Практику применения закона в сфере тарифного регулирования в условиях цифровой трансформации обсудят на семинаре Федеральной антимонопольной службе, который откроется во вторник в Сочи.

В течение двух дней в Сочи пройдет практический семинар "Тарифное регулирование в условиях цифровой трансформации". На нем будут обсуждаться практические вопросы применения законодательства в области тарифного регулирования и регулируемых закупок. Сквозной темой семинара станет цифровая трансформация тарифного регулирования.

"Задумка этого практического семинара в том, чтобы попытаться синхронизировать проекты, совместно выбрать те, которые продвигают отрасль в одном направлении. На эту задачу внутри семинара работают два мероприятия. Прошедшие внутреннее обсуждение в группах проекты будут представлены руководству ФАС России", — говорится в сообщении ФАС.

В первый день пройдут пленарное заседание и круглые столы, посвященные обсуждению практических вопросов применения нормативных актов и предоставления отчетности в ФАС. Ключевым мероприятием второго дня станет стратегическая сессия по формированию пакета проектов цифровой трансформации тарифного регулирования по трем направлениям: "Цифровое регулирование", "Цифровая энергетика" и "Цифровое ЖКХ".