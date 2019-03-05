ВАШИНГТОН, 5 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим в торговле с Индией, соответствующее уведомление он направил в конгресс.

"Уведомляю, что намерен прекратить статус Индии как страны-реципиента (торговых льгот) в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций", — говорится в уведомлении для конгресса, которое распространил Белый дом.

"Я предпринимаю этот шаг, поскольку, после активного общения между США и правительством Индии, я решил, что Индия не дала США гарантий того, что будет предоставлять (американским компаниям) равный и разумный доступ к индийским рынкам", — говорится в уведомлении.

Это решение может серьезно повлиять на индийский экспорт в США.

Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.