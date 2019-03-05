ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составят около 6-6,5%, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны.

"ВВП Китая вырастет примерно на 6-6,5%", — говорится в докладе государственного комитета по реформам и развитию, опубликованном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года замедлились до минимальных показателей с 1990 года на фоне ослабления внутреннего спроса и под давлением торгово-экономического спора с США. По предварительным подсчетам, внутренний валовой продукт Китая в 2018 году составил 90,03 триллиона юаней (около 13,28 триллиона долларов), что на 6,6% больше, чем в прошлом году. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%.