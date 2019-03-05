ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Инфляция в Китае в 2019 году увеличится примерно до 3%, говорится в плане социально-экономического развития Китая, распространённого во вторник комитетом по реформам.

"Прогнозируется, что рост потребительских цен (CPI) в 2019 году составит 3%, что в целом совпадает с ожиданиями прошлого года", — говорится в документе.

Инфляция в Китае по итогам 2018 года выросла на 2,1% по сравнению с 2017 годом, хотя власти также ожидали 3%.