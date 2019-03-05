ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Уровень городской безработицы в Китае составит 4,5 — 5,5%, следует из обнародованного во вторник плана социально-экономического развития страны на 2019 год.

"Будут созданы более 11 миллионов рабочих мест. Уровень городской безработицы будет сохраняться на уровне 4,5-5,5%", — говорится в докладе государственного комитета по реформам и развитию, распространенном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собраний народных представителей.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в 2018 году составил 3,8%, что оказалось значительно ниже прогнозов властей в 4,5%. Власти планировали создать 11 миллионов рабочих мест, однако в прошлом году удалось создать 13,61 миллиона новых рабочих мест в городах, что на 100 тысяч больше, чем в 2017 году.