МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Индия не намерена обсуждать с США введение ответных тарифов на американские товары после решения Вашингтона отменить льготный режим в торговле с Индией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо в сфере торговли Анупа Вадхавана (Anup Wadhawan).

"Мы проводим переговоры с США, и, учитывая дружеские и крепкие отношения (между странами), ответные пошлины не станут их предметом", — заявил Вадхавана. По его словам, индийские власти изучат вопрос о введении ответных пошлин.

По его словам, прекращение статуса Индии в качестве страны-реципиента в соответствии со всеобщей системой тарифных преференций окажет ограниченное влияние на страну. Он добавил, что США и Индия работали над торговым пакетом для решения возникающих проблем.

Ранее президент США Дональд Трамп направил в конгресс уведомление о том, что он намерен отменить льготный режим в торговле с Индией. По его словам, этот шаг был предпринят, поскольку, после активного общения между США и правительством Индии, Трамп решил, что Индия не дала США гарантий того, что будет предоставлять американским компаниям равный и разумный доступ к индийским рынкам.

Это решение может серьезно повлиять на индийский экспорт в США, тем более что Соединенные Штаты — главное направление индийского экспорта, на эту страну приходятся 15% всех индийских поставок за рубеж. Прежде всего это лекарства и другая продукция химической промышленности, текстиль и алмазы (вместе 55% всего индийского экспорта в США).

С другой стороны, по данным аналитиков Массачусетского технологического института, США получают из Индии лишь около 2,0% своего импорта (в 2017 году индийские поставки в США составили более 44 миллиардов долларов).

Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.