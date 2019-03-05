МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Композиционные материалы, использующиеся при строительстве самолета МС-21, будут заменены на отечественные аналоги за два года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Каблов.

"В этом самолете достаточно хороший объем применения композитов, но наших материалов там нет. Сейчас задача поставлена за два года заменить все композиционные материалы на отечественные, и она решается, так как американцы перекрыли нам поставки этих материалов. Мы нашли все решения, чтобы провести импортозамещение", — сказал Каблов.

В начале января газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором сказано, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21. Как сообщает газета, теперь Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Ростех пытаются найти возможность выпуска аналогов в России, но для этого нужны длительные ОКР и сертификация, что может задержать запуск самолета в серию с 2020 года на несколько лет. В правительстве РФ тогда заявили, что в деталях знакомы со всем, что происходит с проектом МС-21, и проблем, ставящих проект под угрозу, на данный момент не существует.

В Ростехе, в свою очередь, назвали проблему надуманной. Там заверили, что без необходимых материалов отечественное авиастроение в любом случае не останется, а отказ от использования в конструкции МС-21 композиционных материалов не рассматривается. Позднее глава госкорпорации Сергей Чемезов говорил, что срок выпуска первых серийных самолетов МС-21 сдвигается на год, к концу 2020 года, из-за остановки американцами поставок композитных материалов для крыльев.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью 211 пассажиров. Среди достоинств нового лайнера производители называют комфортный пассажирский салон. МС-21 — более экологичен, чем Airbus и Boeing, показатели выбросов углекислоты и азота у российского лайнера ниже. Но главным достоинством нового самолета является экономичность. Сверхпрочное композитное крыло позволяет значительно улучшить аэродинамику, что уменьшает расходы при эксплуатации лайнера на 12-15% по сравнению с существующими аналогами.