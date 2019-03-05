КИЕВ, 5 мар — ПРАЙМ. Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост главы Украины Юлия Тимошенко заявила, что считает решение суда о незаконности повышения цен на газ для жителей страны правительством в 2016 году свидетельством того, как все дальнейшие ценообразования тоже были необоснованными. Об этом сообщает пресс-служба партии во вторник.

Тимошенко высказала мнение, что это постановление суда, которое отменено и признано незаконным, уже сейчас не работает. Это происходит потому, что после данного решения приняты новые постановления о новых ценах на газ для населения Украины.

"Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительстваи является необоснованной", — пояснила политик.

В понедельник, 4 марта, пресс-служба "Батькивщины" отмечала, что Окружной административный суд города Киев по иску Тимошенко вынес решение, которое признает неправомерным установление правительством страны единой цены на газ. В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук говорил о том, что кабмин обжалует это решение суда.

Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что привело к росту цен на коммунальные услуги.