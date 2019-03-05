МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую топ-модель и владелицу компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер самым молодым миллиардером, заработавшим состояние самостоятельно.

В ноябре прошлого года Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет с годовым доходом в 166,5 миллионов долларов, а в декабре Forbes включил ее в список самых состоятельных американских знаменитостей с состоянием в 900 миллионов долларов.

Сейчас журнал оценил состоянию юной модели ровно в один миллиард долларов, что означает, что Дженнер побила рекорд основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, который заработал миллиард в возрасте 23 лет.

"Я ничего такого не ожидала. Я не предвидела будущее. Но приятно получить признание", — приводит издание слова Дженнер.

По данным журнала только за шесть недель после подписания эксклюзивного договора с американской розничной сетью Ulta компания Kylie Cosmetics продала продуктов на 54,5 миллиона долларов. Сама Дженнер признается, что многим обязана социальным сетям.

"Это сила социальных сетей. У меня был такой большой охват еще до того, как я начала", — сказала Дженнер, на которую, как пишет издание, подписано в общем более 175 миллионов человек в Instagram, Twitter и Facebook.

Кайли Дженнер — американская модель, основательница и владелица компании Kylie Cosmetics и участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашян", младшая сестра Ким Кардашьян.