АФИНЫ, 4 мая — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Греции осудило решение Анкары провести незаконное бурении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и потребовало остановить незаконную деятельность.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих", которое с 4 утра субботы находится в ИЭЗ Кипра.

"Мы осуждаем решение Турции о проведении незаконного бурения в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Мы призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность, уважать неотъемлемые права суверенной Республики Кипр на благо всего кипрского народа и воздерживаться от дальнейших действий, которые подрывают стабильность в регионе, а также возобновить переговоры о справедливом и жизнеспособном решении кипрской проблемы", — говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.

МИД приветствовал "хладнокровную позицию" Кипра.

"Греция напоминает о содержании выводов Европейского совета от марта 2018 года и последующих позиций ЕС и поддерживает постоянную связь и координацию с Кипром и его партнерами и союзниками в отношении следующих действий",- говорится в заявлении.