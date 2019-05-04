МИНСК, 4 мая /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 5 мая вырастут еще на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — концерна "Белнефтехим".

Розничные цены на топливо на внутреннем рынке республики в 2018 году повышались неоднократно, как правило, на одну копейку. Изменение цен на нефтепродукты обосновывалось целью компенсировать затраты НПЗ по приобретению сырья. В предыдущий раз цены на топливо менялись на АЗС в Белоруссии с 28 апреля, тогда они в очередной раз увеличились на одну копейку. Нынешнее подорожание — одиннадцатое по счету с начала 2019 года

"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 5 мая 2019 года увеличиваются на 1 копейку", — говорится в сообщении.

Цена бензина литра АИ-92-К5-Евро составит 1,54 белорусского рубля (47,63 российского рубля, или 0,73 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,65 белорусского рубля (51,03 российского рубля, или 0,78 доллара), АИ-98-К5-Евро – 1,86 белорусского рубля (57,52 российского рубля, или 0,88 доллара), ДТ – 1,65 белорусского рубля (51,03 российского рубля, или 0,78 доллара).

"По состоянию на 4 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,9%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 6,5%", — пояснили в концерне.