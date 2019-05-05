МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"В мае текущего года 18 рабочих дней, а в 2018 году было 20. В принципе календарный фактор играет большую роль, цифры (экономические показатели – ред.) год к году в мае могут быть из-за этого фактора меньше. В июне показатели тоже могут просесть. Негативные эффекты для экономики будут компенсированы уже в июле из-за большего числа рабочих дней", — сказал макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.

"Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР", — говорит замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.

"Во-первых, отдыхать необходимо для продуктивного труда, а, во-вторых, оказание рекреационных услуг – это тоже продукт. Отдыхать разом и надолго или более распределено, на мой взгляд, дело вкуса и привычки", — добавил Куликов.

На большинство секторов экономики календарный фактор влияния не оказывает, отмечает Мурашов. "Например, у потребительских расходов его нет. От количества рабочих дней люди не станут меньше есть или больше покупать", — считает он. Но негативный эффект может возникнуть в мае в отношении промпроизводства, доля которого в ВВП составляет 20%, отметил аналитик. "Длинные выходные больше всего влияют на производственную активность. Оценить потери довольно сложно, так как могут оказывать влияние и другие факторы, но думаю, где-то 0,1-0,2 процентного пункта минус по промышленному производству будет к годовым цифрам", — сказал он, добавив, что все же влияние календарного фактора в мае в целом на экономику будет близким к нулю.

Куликов из АКРА считает, что влияние числа и графика рабочих дней на объемы производства опосредованное, в том числе потому, что за последние десятилетия занятость сама по себе довольно сильно изменилась. "Стало больше сферы услуг, больше частичной занятости, больше занятости, слабо привязанной к рабочему месту", — полагает он.

Что касается инфляции в майские праздники, то чаще всего потребительские цены в мае вырастают на 0,4-0,5 процентного пункта, отмечает Куликов. "За последние 10 лет значимые отклонения от такого графика наблюдались только в 2013-2014 годах. Относительно полной корзины это довольно устойчивый факт, несмотря на то что по подгруппам потребления (продовольственные, непродовольственные, услуги) от года к году отличия наблюдаются существенно более значительные", — добавил он.