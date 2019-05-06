МОСКВА, 6 май — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле уменьшился до 51,5 пункта с 51,6 пункта в марте, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 51,3 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в апреле упал до 52,8 пункта с уровня предыдущего месяца в 53,3 пункта. Показатель также оказался выше прогнозов аналитиков и предварительной оценки в 52,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в апреле вырос до 52,2 пункта с мартовских 51,4 пункта. Значение индикатора оказалось лучше прогнозов аналитиков и предварительной оценки на уровне 52,1 пункта. PMI сферы услуг Германии поднялся до 55,7 пункта с 55,4 пункта в марте. Аналитики ожидали значения показателя на уровне предварительной оценки в 55,6 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в апреле вырос до 50,1 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали, что показатель вырос до 50 пунктов, как показала предварительная оценка. PMI страны в сфере услуг в апреле вырос до 50,5 пункта с 49,1 пункта в марте, что совпало с прогнозом и предварительной оценкой.