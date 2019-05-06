МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в первом квартале выросли на 12,2%, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"За прошлый год – мы подвели окончательный итог – в 2018 году в консолидированный бюджет поступило 21,3 триллиона рублей, что на 23% выше соответствующего 2017 года", — сказал Мишустин.

"То есть, это пиковый год за эту пятилетку. И фактически, если говорить по всем бюджетообразующим налогам, этот тренд продолжается и в первом квартале 2019 года. Тренд – имеется в виду не 23%, консолидированный бюджет на сегодняшний день растёт на 12,2%, если сравнить с первым кварталом 2018 года", — добавил глава ФНС.

"Если смотреть по основным налоговым бюджетообразующим доходам, то налог на прибыль – темп роста 14,1%, налог на доходы физических лиц – плюс 7,8%, это на 1,7% выше чем, соответственно, рост номинальной заработной платы, это примерно 6,1% за январь–февраль", — уточнил он.