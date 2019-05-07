МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании во вторник обсудит законопроект об увеличении межбюджетных трансфертов для развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Общий размер таких трансфертов увеличится в 2019-2021 годах на 22,44 миллиарда рублей, в том числе: в 2019 году — на 10,81 миллиарда рублей, в 2020 году — на 7,3 миллиарда рублей, в 2021 году — на 4,33 миллиарда рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что планируется предоставить межбюджетные трансферты бюджетам Бурятии (6 миллиардов рублей) и Забайкальского края (9,42 миллиарда рублей), а также увеличить размер межбюджетных трансфертов Приморскому краю на 7,02 миллиарда рублей. Как отмечается в сообщении, за счет этих средств в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях будут созданы объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.