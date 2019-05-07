МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании во вторник обсудит вопросы развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В декабре в правительстве была одобрена концепция программы "Развитие рынка газомоторного топлива", которая должна быть подпрограммой государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики".

Также был внесен в правительство проект плана мероприятий (дорожной карты) развития рынка газомоторного топлива на 2019-2024 годы, говорила в феврале замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. Она также отмечала, что оба эти документа основываются на работе по нескольким ключевым направлениям. В частности, это создание доступной инфраструктуры, обеспечивающей возможность использования газомоторной техники, расширение ассортимента техники, работающей на ГМТ, усиление роли государства в популяризации этого вида транспорта.

Основным элементом государственной политики в этой сфере предполагается стимулирование инвесторов в строительство большого числа заправок, поясняла Бондаренко. Среди инструментов достижения этой цели замглавы Минэнерго указала субсидирование и упрощение процедур строительства, оптимизация технических требований, работа над снижением налоговой нагрузки на заправки и ряд других.

Все эти направления включены в разрабатываемую сейчас подпрограмму, на мероприятия которой закладывается суммарно свыше 150 миллиардов рублей на пять лет, подчеркнула тогда Бондаренко.