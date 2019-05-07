МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 8 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит выпуск ОФЗ 26226 с погашением в октябре 2026 года и ОФЗ 26209 с погашением в июле 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, сообщило министерство.