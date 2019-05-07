МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США во вторник снизились в пределах 2% на фоне опасения роста пошлин на товары из Китая уже на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,79%, до 25965,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,96%, до 7963,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,65%, до 2884,05 пункта.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Он также не исключил введения пошлин на другие товары.

Позже торгпред США и главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу. Причиной возврата США к такой политике он назвал "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров".

Тем не менее, как ожидается, торговые переговоры будут продолжены, и китайская делегация посетит Вашингтон в четверг и пятницу. "Инвесторы идут по гипотетическому пути, проектируя самый негативный сценарий по торговле. Я думаю, еще слишком рано быть настолько пессимистичным, но многие инвесторы такими являются", — приводит агентство MarketWatch слова президента Icon Investments Крэйга Каллахэна (Craig Callahan).