МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Вероника Буклей, Илья Нестеров. Текущая ситуация в экономике России не предполагает заметных изменений в политике Центробанка, однако новые санкции могут внести свои коррективы и заставить регулятор задуматься о необходимости поддержать экономику. О том, чего ожидать от политики ЦБ до конца года, ситуации в мировой торговле, рисках и возможностях, которые дают России Brexit, политика Китая и торговые войны, а также перспективах сделки ОПЕК+ в интервью агентству "Прайм" рассказал глава отдела макроанализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

- Наблюдаете ли вы улучшения в российской экономике? Ожидаете ли ускорения экономического роста в 2019 году?

— Учитывая внешние неблагоприятные факторы, я предполагаю, что рост российской экономики в 2019 году стабилизируется около 1,5%, что все равно будет хорошим показателем. Данные отдельных индикаторов по-прежнему смешанные. Индексы деловой активности в производстве и в сфере услуг находятся на нисходящем тренде; то же относится и к индексам социальных оценок экономической ситуации, финансового положения и удовлетворенности жизнью, которые публикует ВЦИОМ.

Зато кредитный импульс – величина, показывающая приток кредитов в экономику и служащая опережающим на 9-12 месяцев индикатором – на очень высоком уровне, более 5% ВВП. Кроме того, повышение цен на нефть должно поддержать рост ВВП, с которым у них очень высокий коэффициент корреляции – 0,77.

- Каков ваш прогноз ставки ЦБ России на конец года? В каком темпе регулятор будет продолжать снижение ставок?

— Так как повышение НДС с 1 января уже в основном вошло в изменение ИПЦ, то я думаю, что текущая политика ЦБ предполагает очень ограниченную вероятность поднятия ставки. Сохраняется внимание на инфляционном давлении, но, по оценке ЦБ, во втором квартале инфляция должна начать замедление.

Таким образом, я ожидаю сохранения текущих процентных ставок до конца года, если только не появятся новые санкции, которые заставят ЦБ задуматься о снижении ставок ради поддержки экономики. Но пока новых санкций со стороны США или ЕС не предвидится.

- Какие из ожидаемых событий несут риски для России: Brexit, торговые войны, ситуация в экономике Китая или какие-то еще?

— Серьезный внешний риск для России – это возможность того, что стимулирующие меры Китая не смогут оживить экономический рост на глобальном уровне. Запущенная китайским правительством мощная программа экономического стимулирования привела к появлению здоровых ростков на полях инфраструктуры, недвижимости и акций. Однако в экономике США при этом видны признаки усталости, а Европа хромает. Есть лишь слабые признаки того, что экономическое стимулирование в Китае сможет вызвать глобальное восстановление, которое пошло бы на пользу России и компенсировало отрицательные последствия торговых войн и политические риски.

Наоборот, судя по стоимости грузоперевозок, рост мировой торговли в первом квартале продолжил замедление, а все опережающие индикаторы, появляющиеся в последнее время, особенно в таких странах-экспортерах, как Южная Корея и Сингапур, показывают, что мировая торговля начала год очень слабо и что это может продолжиться во втором квартале. Конечно, это риск для экономического роста в России, как и в других странах.

- Когда, по вашему мнению, США и Китай смогут разрешить свои торговые споры?

— Недавно в Пекине начался новый раунд переговоров о торговле между США и Китаем, а затем вице-премьер Лю Хэ возглавил китайскую делегацию на дополнительном обсуждении в Вашингтоне, которое началось 8 мая. Вероятность заключения торгового соглашения за прошедшие дни снизилась вслед за усилением американских санкций против Ирана, которые затронут в основном Китай. Возможно, это лишь очередной эпизод в борцовском поединке между Китаем и США, но он может оказаться контрпродуктивным в краткосрочной перспективе, еще больше осложнив переговоры. С точки зрения рынка, этот новый раунд переговоров не представляет интереса. Предполагаемое соглашение уже учтено рынком, и при наиболее благоприятном сценарии это может произойти в начале июня.

- В конце апреля нефть марки Brent превысила отметку $75 за баррель впервые с 31 октября 2018 года. Сколько продолжится такая тенденция к росту?

— Нам нужно быть осторожными в том, что касается изменения цен на нефть. На мой взгляд, текущий рост может быть кратковременным. Если использовать CAD как показатель инфляционного давления, то видно, что он практически остался в стороне от роста цен на нефть, а в апреле даже подешевел относительно доллара США. Это может означать, что инвесторы делают ставку на потерю динамики нефтяными ценами. Все мы ждем следующего твита Трампа с окриком в адрес ОПЕК и Саудовской Аравии.

- По вашему мнению, насколько вероятно то, что ОПЕК снова увеличит добычу в июне? Как решится судьба сделки?

— Я думаю, что ОПЕК придержит добычу как минимум еще на три или четыре месяца, ведь нет никаких разумных причин ее наращивать. Нефтедобывающие страны все еще придерживаются той же стратегии, которая заключается в чрезмерном закручивании гаек на рынке перед лицом незапланированных перебоев в предложении и устойчивого спроса на нефть.

Однако я думаю, что с сентября или октября следующего года политическое давление со стороны администрации Трампа будет столь мощным, что Саудовской Аравии придется обсуждать вероятность повышения добычи. Я ожидаю, что Трамп официально запустит свою избирательную кампанию в третьем или четвертом квартале этого года, и, как это было при промежуточных выборах, нам потребуется снижение цен на нефть, чтобы рейтинг одобрения был высоким. Сейчас цены на бензин в США вернулись к уровню, который наблюдался большую часть 2018 года, то есть около 3 долларов за галлон, что достаточно много. Если такие цены продержатся какое-то время, это будет неблагоприятно для американских потребителей и кампании Трампа.