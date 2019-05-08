ЛОНДОН, 8 мая — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году на уровне 1,5%, в 2020 году ожидает темпы роста российской экономики на уровне 1,8%, следует из весеннего отчета банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

По оценке экономистов ЕБРР, рост российской экономики в текущем году будет сдерживаться более высокими процентными ставками, повышенными налогами, а также растущей инфляцией. Действующие санкции также будут ограничивать объем частных инвестиций, а соглашение стран ОПЕК+ предусматривает сокращение экспорта нефти.

"Ожидается, что экономический рост начнется в 2020 году, отчасти благодаря амбициозному инвестиционному плану, объявленному на период 2019-2024 годов", — отмечается в докладе.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ экономика страны вырастет в 2019 году на 1,3%, в 2020 году — на 2%.

Одним из основных рисков для российской экономики является состояние и качество банковского сектора, отмечается в отчете ЕБРР.

По оценке ЕБРР, российский банковский сектор является крайне фрагментированным, страдает от проблем с качеством активов и управления.

Объем плохих кредитов стал снижаться с пика в 11% во втором квартале прошлого года, но это отчасти связано с быстрым ростом кредитования, полагают экономисты ЕБРР.

"Банковский сектор в настоящее время находится в процессе консолидации. В 2018 году были отозваны лицензии у 77 банков. В то же время Центральный банк продолжает предоставлять финансирование частным банкам, которые были переданы ему в 2017 году", — констатирует ЕБРР.

УКРАИНА

Прогноз по росту экономики Украины ЕБРР ухудшил в 2019 году до 2,5% с 3% из-за "двойного электорального цикла", вызванного президентскими выборами.

По мнению банка, политическая неопределенность, связанная с выборами президента государства в апреле, а также выборами в Верховную раду в октябре, станет фактором некоторого замедления экономического роста.

"Ослабление роста у ключевых торговых партнеров страны и неопределенность внутриполитической ситуации в условиях двойного электорального цикла, скорее всего, выразятся в замедлении роста с 3,3% в 2018 году до 2,5% в 2019 году. Поддержать рост (экономики) должно проведение реформ и смягчение монетарной политики, и в 2020 году ожидается его восстановление до уровня в 3%", — отмечается в докладе европейского финансового института.

Также одним из рисков замедления роста экономики Украины могут стать крупные выплаты по внешнему долгу в 2019-2020 годах. "Поддержание сотрудничества с кредиторами остается жизненно важным для продолжения восстановления экономики", — указывается в отчете банка.

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ

ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году в странах своего присутствия до 2,3% с 2,6%, в 2020 году ожидает возвращения к росту на уровне 2,6% за счет восстановления экономики Турции.

Экономический рост в регионах ЕБРР в текущем году замедлится по мере замедления мировой экономики, отмечается в докладе. Однако в следующем году экономический рост активизируется, благодаря возобновлению роста в Турции. Финансовый институт рассчитывает, что темпы роста экономики будут умеренными во всех регионах операций банка, за исключением Южного и Восточного Средиземноморья.

Экономика Турции, в 2018 году столкнувшаяся с рецессией, в 2020 году перейдет к постепенному восстановлению, считают в ЕБРР. Ожидается, что ВВП Турции в текущем году сократится на 1%, однако в следующем году темпы экономического роста составят 2,5%.

Рост экономики в странах Центральной Европы и странах Балтии в 2019 году составит 3,8%, в 2020 – 3,2%. В Юго-Восточной Европе экономика замедлится с 3,4% в 2018 году до около 3% в 2019–2020 годах. Экономика Греции продолжит восстановление, в 2019–2020 годах, достигнув роста в 2,2% против 1,9% в 2018 году.

В целом же, ЕБРР констатирует, что страны присутствия банка все еще уязвимы, но лучше подготовлены к внутренним и внешним экономическим шокам. С одной стороны, растущая интеграция стран операций ЕБРР в мировую экономику открывает доступ к капиталу, создает рабочие места, упрощает обмен знаниями и способствует росту производительности труда. А с другой, она делает экономику более уязвимой к колебаниям внешнего спроса, например, к замедлению роста промышленности в Западной Европе.

"Для смягчения внешних и внутренних шоковых воздействий страны операций ЕБРР все успешней применяют такие инструменты, как гибкий валютный курс и таргетирование инфляции, а сглаживание кризисных циклов достигается средствами налогово-бюджетной политики", — отметил банк.