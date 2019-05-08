МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России с 30 апреля по 6 мая осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,1%, сообщил Росстат.

Недельная инфляция в России четвертую неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%. До этого она оставалась на нулевом уровне две недели подряд — с 26 марта по 8 апреля. Ранее инфляция девять недель сохранялась на уровне 0,1% (с 22 января по 25 марта).

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,7%, баранину – на 0,6%, свинину – на 0,4%, мороженую рыбу и рис – на 0,3%, мясные консервы, сливочное масло, пшеничную муку, гречневую крупу, макаронные изделия, шоколадные конфеты и чай – на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,4%, сахар-песок – на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на репчатый лук – 6,5%, картофель – 2,6%, морковь – 1,8%, белокочанную капусту – 0,6%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,4% и 2% соответственно.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо снизились на 0,2%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в марте сообщал, что снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5-5,5% до 4,7-5,2% и ожидает ее возвращения к 4% в первой половине 2020 года. Минэкономразвития РФ не видит оснований для корректировки своего прогноза по инфляции в 2019 году в 4,3%, сообщал в начале марта министр экономического развития Максим Орешкин.