МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу до конца мая подготовить проект постановления о доведении локализации газовых турбин до 100% к 2025 году, следует из протокола совещания у вице-премьера, опубликованного на сайте правительства.

"Минпромторгу России с участием Минэнерго России и Минэкономразвития России до 30 мая 2019 года внести в правительство РФ проект постановления правительства РФ… в части установления для газовых турбин 100% локализации к 2025 году", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения будут внесены в приложение к постановлению правительства "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ".

Кроме того, министерствам поручено обеспечить контроль за сохранением и дальнейшим использованием в российской юрисдикции "прав на технологии, конструкторскую и техническую документацию, патенты, ноу-хау в объеме, достаточном для производства и модернизации соответствующей продукции на территории РФ".

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Правительство РФ в конце марта приняло решения для создания в РФ производства газовых турбин большой мощности, финансирование из бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено в объеме 7 миллиардов рублей.