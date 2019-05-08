МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Минпромторг подготовил проект постановления правительства, устанавливающего запрет на два года госзакупок программно-аппаратных комплексов систем хранения данных иностранного происхождения. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, подтверждением того, что оборудование произведено на территории РФ, является заключение Минпромторга. Проектом устанавливается, что исполнителем государственного (муниципального) контракта должна быть российская компания, в которой суммарная доля прямого?и (или) косвенного участия российских организаций без преобладающего иностранного участия, а также граждан РФ превышает?50%.

"Предусматриваемые проектом постановления меры направлены на защиту внутреннего рынка Российской Федерации, развитие национальной экономики и поддержку российских товаропроизводителей, в том числе при реализации национальных проектов (программ)", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В Минпромторге отмечают, что в данной области сосредоточен потенциал для создания и развития производства устройств хранения данных на территории РФ путем установления запретов допуска иностранной продукции.

Как говорится в пояснительной записке, рынок данной продукции в РФ сформирован и представлен российскими производителями — ООО "ДЕПО Электроникс", ООО "НЦИ", ООО "КНС Групп" (Компания Ядро),?АО "Т-платформы", АО "МЦСТ", АО "Крафтвэй Корпорэйшн Плс", ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука", АО "Байкал Электроникс", АО "НИИМЭ", АО НПЦ "Элвис". В Минпромторге уверены, что это что позволит обеспечить соответствующее качество и необходимые объемы поставок для государственных и муниципальных нужд.