СИБИУ (Румыния), 9 мая – ПРАЙМ. ЕС будет привержен выполнению ядерной сделки, пока МАГАТЭ подтверждает ее соблюдение Ираном, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В Сибиу проходит неформальный саммит ЕС.

"Мы будем выполнять договор до тех пор, пока Иран выполняет сделку и пока МАГАТЭ подтверждает это в отчетах", — заявила она журналистам, отметив, что СВПД играет ключевую роль для безопасности Европы.

"Рассчитываю на 100-процентную приверженность сохранению этого важного документа", — добавила она.

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующая информация была доведена до Великобритании, Франции, Германии, Китая и России.