МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Россия может попасть в список Минфина США манипуляторов валютой по ряду критериев, но каких-либо серьезных экономических последствий для РФ от включения в данный список не стоит ожидать, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению американских властей, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ.



Предполагается, что новый список, публикация которого ожидается в мае, будет расширен с 12 до 20 стран. Помимо России, в него могут быть включены Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия — все эти страны имеют положительный торговый баланс с США. Ожидается, что из списка будут выведены Индия и Южная Корея, сообщило агентство.

"Россия может попасть в список манипуляторов своей валюты по ряду критериев, в частности, в связи с проводимыми покупками иностранной валюты и положительным сальдо платежного баланса, которое превышает 3% ВВП", — комментирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

"Можно придраться к покупкам валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Объявляется, что это делается для целей пополнений ФНБ, но, безусловно, это приводит к ослаблению рубля, что признает сам Минфин, и способствует решению бюджетных и иных задач. Поэтому с этой точки зрения некоторые формальные основания для включения в список есть", — также замечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ

"Рубль действительно не является до конца валютой с плавающим курсом, потому что власти готовы регулировать его курс как минимум словесными интервенциями о грядущих закупках валюты", — говорит заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.



Как сообщил Минфин РФ 8 мая, объем покупки валюты по бюджетному правилу с 14 мая по 6 июня текущего года составит 300,5 миллиарда рублей — по 16,7 миллиарда рублей в день.



При этом ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в текущем мае в размере 314,4 миллиарда рублей. А суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2019 года составило минус 13,9 миллиарда рублей.

Минфин РФ в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Объем таких покупок в 2018 году составил 4,2 триллиона рублей, эти средства предназначены для направления в Фонд национального благосостояния.

ЦБ в середине сентября приостановил до конца 2018 года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Однако в январе Центробанк возобновил покупки валюты по бюджетному правилу: в период с 15 января по 6 февраля 2019 года объем направляемых Минфином на эти цели средств составил 265,8 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля регулятор возобновил отложенные из-за приостановки покупки валюты, и будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции, по расчётам, увеличат ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей.

СЕРЬЕЗНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ

В то же время Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" отмечает, что подобной практики придерживаются и многие другие страны, чтобы получить конкурентные преимущества. "Поэтому летом прошлого года Трамп объявил Китай и Евросоюз в манипулировании своими валютами", — напоминает аналитик.

При этом Суверов из "БКС Премьер" замечает, что Банк России в рамках перехода к инфляционному таргетированию придерживается принципа плавающего курса рубля и не проводит валютных интервенций — они возможны лишь только в тех случаях, если есть угроза финансовой стабильности. "В данном контексте вряд ли можно назвать Россию валютным манипулятором", — добавляет он.

Соснова из "Фридом Финанс" не видит серьезных экономических последствий от попадания России в список Минфина США, но допускает, что инвесторы могут краткосрочно негативно отреагировать на новость.

Список стран, чья валютная практика проверяется в США на факт возможных манипуляций довольно значительный, поэтому практического смысла во включении в подобный список мало, также уверен Верников.

"Психологическое влияние на игроков валютного рынка эта новость (Блумберга — ред.) может оказать, но оно будет незначительным. Возможно, рубль в понедельник и ослабнет к доллару на 0,3%. Основные игроки валютного рынка осознают, что стабильность рубля обеспечивается не тем, что Россия не была включена в какие-то списки Минфина США, а тем что Россия имеет 492 миллиарда долларов международных резервов, а инфляция по итогам года будет небольшой, а также высокими ценами на нефть", — заключает эксперт.