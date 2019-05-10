МОСКВА, 10 мая — Dow Jones. Темпы роста заработной платы в США, вероятно, ускорятся в следующем году, так как экономисты ожидают, что ограниченный запас свободных ресурсов на рынке труда продолжит оказывать повышательное давление на заработную плату.

Большая часть опрошенных The Wall Street Journal прогнозистов, 63,6%, ожидают ускорения роста заработной платы в США в следующем году, при этом еще 5,5% респондентов говорили о значительном ускорении роста.

"Мы продолжаем слышать о том, как сложно найти квалифицированного сотрудника на нынешнем рынке труда, и ситуация, вероятно, не изменится в ближайшем будущем", — отметил Чэд Мотрей, главный экономист Национальной ассоциации производителей.

Немногим меньше четверти экономистов, 23,6%, ожидают, что в следующем году темпы роста заработной платы будут соответствовать годовому росту в 3,2%, наблюдавшемуся в апреле. Только 7,3% респондентов ожидают замедления темпов роста заработной платы в следующем году.

С августа годовые темпы роста среднего почасового заработка ежемесячно превышали 3%, тогда как ранее в течение девяти лет подряд они были ниже этой отметки. Ускорение темпов роста заработной платы происходит на фоне сокращения свободных ресурсов на рынке труда. В апреле безработица в США упала до 3,6%, самого низкого уровня с декабря 1969 года, о чем на прошлой неделе сообщили в Министерстве труда.

Рост производительности труда, вероятно, придает ускорения росту заработной платы, так как компаниям становится проще обосновать повышение заработка, если работники начинают производить больше единиц товара в час.

Производительность труда вне сельского хозяйства, которая исчисляется производством товаров и услуг на каждый рабочий час, с учетом коррекции на сезонные колебания выросла на 2,4% в 1-м квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в Министерстве труда на прошлой неделе. Это был самый высокий рост показателя с 3-го квартала 2010 года, когда экономика страны восстанавливалась после серьезной рецессии.

Многие экономисты все же ожидают, что восходящий тренд производительности будет недолговременным, учитывая влияние временных факторов, таких как сокращение налогов в 2017 году и активные инвестиции в товарно-материальные запасы, которые внесли серьезный вклад в рост ВВП США в 1-м квартале.

"Компании продолжают создавать новые рабочие места, несмотря на замедление роста экономики США в этом году по сравнению с 2018 годом, — отметил Бернард Баумоль, главный экономист Economic Outlook Group. – Эта комбинация сокращения производства и увеличения рабочих часов негативно отразится на темпах роста производительности в 2019 году".

Более половины опрошенных экономистов, 65,5%, заявили, что ожидают замедления темпов роста производительности труда в США в следующем году по сравнению с 2,4% в 1-м квартале. Около 21,8% респондентов предполагают ускорение роста производительности труда, тогда как 12,7% считают, что он остается без изменений.

По мнению экономистов, ускорение темпов роста заработной платы будет обеспечено недостатком трудовых ресурсов.

"Продолжение конкурентной борьбы за кадры, вероятно, окажет повышательное давление на заработную плату", — считает Линн Ризер из Point Loma Nazarene University, бывший главный экономист Bank of America Corp.

Несмотря на рост заработной платы, инфляционное давление в США остается относительно сдержанным.

Как ожидают экономисты, подобная ситуация будет сохраняться: годовая инфляция лишь немного ускорится в этом году, с 1,9% в июне до 2,2% к концу года.

Ускорение темпов роста заработной платы является позитивным фактором для домохозяйств США и указывает на потенциальное увеличение расходов потребителей, но экономист Эми Крюс Каттс отмечает, что темпы роста заработной платы недостаточно высоки, чтобы компенсировать слабость ее роста со времен Великой рецессии.

"Никто не может вернуться к тому, что потерял с экономической точки зрения", — говорит она.

Немногим более трети экономистов, 35,7%, ожидают начала рецессии в 2020 году, тогда как 52,4% респондентов считают, что она начнется в 2021 году. Ранее почти половина респондентов ожидала рецессии в 2020 году. В апреле 40% опрошенных предполагали, что спад экономики начнется в 2021 году, тогда как в марте это мнение разделяла треть респондентов.

Опрос, в котором принимало участие 60 экономистов, проводился с 3 по 7 мая, и не каждый респондент отвечал на все поставленные вопросы.

— Автор Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ