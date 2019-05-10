КИЕВ, 10 мая /ПРАЙМ/. Инфляция на Украине в месячном выражении в апреле составила 1% после 0,9% в марте, в годовом — ускорилась до 8,8%, сообщила в пятницу пресс-служба Нацбанка Украины.

"В апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% — в марте). В месячном измерении цены выросли на 1%", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, фактический показатель инфляции превысил ожидаемый прогноз из-за действия временных факторов, в частности перебоев поставок нефтепродуктов из Белоруссии и ограничений РФ на экспорт энергетических товаров на Украину. Также инфляция в прошлом месяце ускорилась из-за возникновения ажиотажного спроса на отдельные сырые продукты питания в результате их ограниченного предложения.

При этом, базовая инфляция в апреле снизилась до 0,4% после скачка на 1,2% в марте, а в годовом выражении — до 7,4% с 7,6% по итогам марта.

Нацбанк сообщил, что в апреле замедлилось до 14% в годовом выражении повышение цен на услуги. А темпы повышения цен на непродовольственные товары остались на уровне марта — 2,7% в годовом выражении. При этом рост цен на сырые продукты питания ускорились до 5,1% в годовом выражении. Вместе с тем, цены на топливо в апреле были ниже на 0,2%.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что рост экономики Украины в 2018 году, по оперативным данным, составил 3,2%. Государственный бюджет на 2019 год предусматривает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на уровне 7,4% и рост экономики в 3%.